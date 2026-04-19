Тренер ЦСКА Пистиолис высказался о матче с МБА, который станет предпоследним в регулярке

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ, который начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Все наши встречи с MБA-МАИ состоялись недавно, поэтому мы очень хорошо знаем друг друга. Думаю, матч будет интересным. Нам нужно показать себя с лучшей стороны и продемонстрировать прогресс после нашей предыдущей игры», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

Армейцы за несколько игр до конца обеспечили себе победу в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. МБА-МАИ же гарантировала себе участие в стадии плей-офф. В турнирной таблице МБА занимает на данный момент седьмое место.