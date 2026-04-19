Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант «расстроен» пропуском матча с «Лейкерс» из-за травмы — The Athletic

Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант был вынужден пропустить первый матч плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы колена, полученной на тренировке. Как сообщает The Athletic, американец тяжело воспринял это решение. «Рокетс» в этом матче уступили со счётом 98:107.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Клебер, Смит
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Грин

По информации источника, за два часа до игры Дюрант вышел на площадку, чтобы проверить состояние колена, однако уже по его движениям было заметно, что он испытывает боль. Наблюдатели отмечали, что его раздражение из-за травмы, полученной в неподходящий момент, было очевидным.

Дюрант столкнулся коленями с партнёром на тренировке в среду и до последнего надеялся избежать серьёзного повреждения, однако в итоге был исключён из заявки на матч. И неизвестно, успеет ли 37-летний форвард восстановиться ко второй игре серии, которая пройдёт 22 апреля.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
В регулярном чемпионате Дюрант провёл 78 матчей и стал ключевым игроком «Рокетс», набирая в среднем более 26 очков, 5,5 подбора и 4,8 передачи за игру. Он вошёл в число пяти игроков лиги с такой статистикой, наряду с Джейленом Брауном, Лукой Дончичем, Николой Йокичем и Яннисом Адетокунбо.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» на старте плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android