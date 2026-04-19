Дюрант «расстроен» пропуском матча с «Лейкерс» из-за травмы — The Athletic

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант был вынужден пропустить первый матч плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы колена, полученной на тренировке. Как сообщает The Athletic, американец тяжело воспринял это решение. «Рокетс» в этом матче уступили со счётом 98:107.

По информации источника, за два часа до игры Дюрант вышел на площадку, чтобы проверить состояние колена, однако уже по его движениям было заметно, что он испытывает боль. Наблюдатели отмечали, что его раздражение из-за травмы, полученной в неподходящий момент, было очевидным.

Дюрант столкнулся коленями с партнёром на тренировке в среду и до последнего надеялся избежать серьёзного повреждения, однако в итоге был исключён из заявки на матч. И неизвестно, успеет ли 37-летний форвард восстановиться ко второй игре серии, которая пройдёт 22 апреля.

В регулярном чемпионате Дюрант провёл 78 матчей и стал ключевым игроком «Рокетс», набирая в среднем более 26 очков, 5,5 подбора и 4,8 передачи за игру. Он вошёл в число пяти игроков лиги с такой статистикой, наряду с Джейленом Брауном, Лукой Дончичем, Николой Йокичем и Яннисом Адетокунбо.