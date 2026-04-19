«Мы не принц Уильям и не принц Гарри». Баркли объявил о примирении с Джорданом

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли объявил о том, что смог помириться с легендарным шестикратным чемпионом лиги Майклом Джорданом.

«Мы смогли с ним поговорить. Мы соберёмся и сыграем в гольф, как только закончится баскетбольный сезон. Мы не принц Уильям и не принц Гарри. Между нами всегда было много любви. Но мы поговорили, буквально за последние 72 часа. Мы решили встретиться и сыграть в гольф, как только закончится баскетбол», — сказал Баркли в подкасте Mad Dog Unleashed на SiriusXM.

Баркли и Джордан вместе играли за сборную США и стали олимпийскими чемпионами в 1992 году. К конфликту между ними привели слова Чарльза в 2012 году, когда он сказал, что окружение Джордана зависимо от его денег и именно из-за них восхваляет легендарного защитника.