Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Мы не принц Уильям и не принц Гарри». Баркли объявил о примирении с Джорданом

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли объявил о том, что смог помириться с легендарным шестикратным чемпионом лиги Майклом Джорданом.

«Мы смогли с ним поговорить. Мы соберёмся и сыграем в гольф, как только закончится баскетбольный сезон. Мы не принц Уильям и не принц Гарри. Между нами всегда было много любви. Но мы поговорили, буквально за последние 72 часа. Мы решили встретиться и сыграть в гольф, как только закончится баскетбол», — сказал Баркли в подкасте Mad Dog Unleashed на SiriusXM.

Баркли и Джордан вместе играли за сборную США и стали олимпийскими чемпионами в 1992 году. К конфликту между ними привели слова Чарльза в 2012 году, когда он сказал, что окружение Джордана зависимо от его денег и именно из-за них восхваляет легендарного защитника.

Материалы по теме
Йокич и Мюррэй повторили достижение дуэта Майкла Джордана и Скотти Пиппена в плей-офф НБА
Комментарии
