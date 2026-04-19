Редик — о победе «Лейкерс»: неважно, кто выходит на площадку, мы фокусируемся на себе

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал игру команды в победном матче плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (107:98).

«Травма Кевина [Дюранта] никак не повлияла на наш настрой. На протяжении последних двух месяцев мы многое говорили именно о менталитете и подходе к матчам плей-офф. Для нас не так важно, кто выходит на площадку, — главное придерживаться нашего плана на игру и следовать выбранной стратегии. Мы фокусируемся только на себе, на своём баскетболе.

Команда хорошо отреагировала на непростую ситуацию и справилась с ней, а это главное. В каждом матче важно уметь адаптироваться, и сегодня ребята отлично с этим справились. Конечно, с Кевином на площадке многое меняется, но, когда его нет, мы просто переключаемся и работаем так, как готовились», — сказал Редик на пресс-конференции.

Дюрант пропустил матч из-за травмы колена, полученной на тренировке.