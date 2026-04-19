ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Редик — о победе «Лейкерс»: неважно, кто выходит на площадку, мы фокусируемся на себе

Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал игру команды в победном матче плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (107:98).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Клебер, Смит
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Грин

«Травма Кевина [Дюранта] никак не повлияла на наш настрой. На протяжении последних двух месяцев мы многое говорили именно о менталитете и подходе к матчам плей-офф. Для нас не так важно, кто выходит на площадку, — главное придерживаться нашего плана на игру и следовать выбранной стратегии. Мы фокусируемся только на себе, на своём баскетболе.

Команда хорошо отреагировала на непростую ситуацию и справилась с ней, а это главное. В каждом матче важно уметь адаптироваться, и сегодня ребята отлично с этим справились. Конечно, с Кевином на площадке многое меняется, но, когда его нет, мы просто переключаемся и работаем так, как готовились», — сказал Редик на пресс-конференции.

Дюрант пропустил матч из-за травмы колена, полученной на тренировке.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
