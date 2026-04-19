Шакил О'Нил назвал команды, которые сыграют на заключительных стадиях плей-офф НБА

54-летний американский легендарный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик Шакил О’Нил в эфире Inside the NBA на ESPN сделал прогноз на финальные серии плей-офф сезона-2025/2026.

Шакил заявил, что в финале Восточной конференции встретятся «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». В Западной конференции путёвку в решающую серию разыграют «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс».

Финальной серией сезона-2025/2026, по мнению О'Нила, станет противостояние «Сан-Антонио» и «Нью-Йорка».

В ночь с 19 на 20 апреля в НБА будут сыграны очередные матчи первого раунда плей-офф.