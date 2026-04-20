Источник: «Зенит» расторгнет контракт с Шаманичем после конфликта с Радоньичем

Петербургский «Зенит» намерен расторгнуть контракт с центровым Лукой Шаманичем после конфликта с главным тренером Деяном Радоньичем, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, инцидент произошёл во время матча с УНИКСом (86:69). После одного из эпизодов встречи Радоньич высказал претензии хорватскому игроку, на что тот ответил в грубой форме.

Шаманич был заменён через 1 минуту 45 секунд после начала второй половины и больше на площадку не выходил. После игры Радоньич сообщил руководству клуба, что не хочет продолжать работу с баскетболистом. Ожидается, что Шаманич покинет «Зенит» в ближайшее время.