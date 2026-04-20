Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Источник: «Зенит» расторгнет контракт с Шаманичем после конфликта с Радоньичем

Источник: «Зенит» расторгнет контракт с Шаманичем после конфликта с Радоньичем
Комментарии

Петербургский «Зенит» намерен расторгнуть контракт с центровым Лукой Шаманичем после конфликта с главным тренером Деяном Радоньичем, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, инцидент произошёл во время матча с УНИКСом (86:69). После одного из эпизодов встречи Радоньич высказал претензии хорватскому игроку, на что тот ответил в грубой форме.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 69
УНИКС
Казань
Зенит: Мун - 21, Емченко - 17, Мартюк - 15, Джузэнг - 12, Фрейзер - 6, Роберсон - 6, Шаманич - 5, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Карасёв, Узинский, Бако
УНИКС: Рейнольдс - 15, Лопатин - 10, Швед - 10, Бингэм - 9, Захаров - 8, Манфорд - 6, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Абдулбасиров - 2, Пьерр - 1, Стуленков, Стюарт

Шаманич был заменён через 1 минуту 45 секунд после начала второй половины и больше на площадку не выходил. После игры Радоньич сообщил руководству клуба, что не хочет продолжать работу с баскетболистом. Ожидается, что Шаманич покинет «Зенит» в ближайшее время.

