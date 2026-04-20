Два дабл-дабла «Пари НН» помогли вырвать победу у «Самары» в гостевом матче

В понедельник, 20 апреля, в Самаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местная «Самара» принимала «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 78:76 (24:17, 25:18, 13:23, 16:18) одержали гости площадки.

В составе хозяев лучшим стал форвард Дмитрий Чебуркин, набравший 17 очков. Также на его счету три подбора, три передачи, три перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+20».

Лучшим в матче стал центровой «Пари НН» Илья Карпенков, записавший в свой актив дабл-дабл: 25 очков, 11 подборов, а также две передачи и одну потерю. Его показатель эффективности составил «+36». Отличился также лёгкий форвард команды Лукач Норберт, также оформивший дабл-дабл: 12 очков и 10 подборов.