Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
«Самара» — «Пари Нижний Новгород», результат матча 20 апреля 2026, счет 76:78, Единая лига ВТБ — 2025/2026

Два дабл-дабла «Пари НН» помогли вырвать победу у «Самары» в гостевом матче
В понедельник, 20 апреля, в Самаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местная «Самара» принимала «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 78:76 (24:17, 25:18, 13:23, 16:18) одержали гости площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 апреля 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
76 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: Чебуркин - 17, Шейко - 16, Походяев - 12, М. Кулагин - 12, Чикарев - 7, Халдеев - 6, Кузнецов - 3, Чеваренков - 2, Косяков - 1, Пивцайкин, Базоров, Саврасов
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 25, Зоткин - 13, Лукач - 12, Якушин - 9, Ключенков - 8, Шендеров - 7, Платонов - 2, Лавренов - 2, Буринский, Хвостов, Бабурин

В составе хозяев лучшим стал форвард Дмитрий Чебуркин, набравший 17 очков. Также на его счету три подбора, три передачи, три перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+20».

Лучшим в матче стал центровой «Пари НН» Илья Карпенков, записавший в свой актив дабл-дабл: 25 очков, 11 подборов, а также две передачи и одну потерю. Его показатель эффективности составил «+36». Отличился также лёгкий форвард команды Лукач Норберт, также оформивший дабл-дабл: 12 очков и 10 подборов.

В Единой лиге почти всё ясно с плей-офф. Но одна интрига остаётся
В Единой лиге почти всё ясно с плей-офф. Но одна интрига остаётся
