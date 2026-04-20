41-летний Леброн может завершить карьеру в конце апреля — источник

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», может объявить о завершении профессиональной карьеры уже в конце апреля.

«Выступая на конференции Semafor World Economy на прошлой неделе, Маверик Картер сказал, что изменения в сфере технологий и медиа дают Джеймсу некоторую свободу действий в вопросе дальнейших шагов после завершения карьеры — это может произойти уже в конце этого месяца, если «Лейкерс» проиграют «Хьюстон Рокетс» в первом раунде плей-офф НБА, или после следующего сезона», — написал обозреватель портала Semafor Макс Тани.