Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» продлил контракт с главным тренером Жорди Фернандесом — Чарания

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» приняло решение продлить контракт с главным тренером Жорди Фернандесом и всем тренерским штабом на несколько лет. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Фернандес возглавил коллектив в 2024 году. До этого испанский специалист два сезона работал в качестве ассистента Майка Брауна в «Сакраменто Кингз». С момента, когда Жорди стал главным тренером «Бруклина», клуб одержал 46 побед при 118 поражениях.

Ранее главный тренер «Бруклина» высказался о состоянии Дёмина после нехирургической процедуры.

