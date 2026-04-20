«Бруклин» продлил контракт с главным тренером Жорди Фернандесом — Чарания

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» приняло решение продлить контракт с главным тренером Жорди Фернандесом и всем тренерским штабом на несколько лет. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Фернандес возглавил коллектив в 2024 году. До этого испанский специалист два сезона работал в качестве ассистента Майка Брауна в «Сакраменто Кингз». С момента, когда Жорди стал главным тренером «Бруклина», клуб одержал 46 побед при 118 поражениях.

