Басс: Брайант был бы рад переходу Дончича в «Лейкерс»

Бывшая владелица баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о переходе Луки Дончича в команду, отметив, что Коби Брайант поддержал бы этот шаг.

«В последний раз я видела Коби живым примерно за месяц до его смерти. Он пришёл на матч «Лейкерс» — «Даллас» вместе с Джиджи, потому что Лука был её любимым игроком. Так что я знаю, что Коби был бы рад тому, что теперь он играет за «Лейкерс» и будет вести эту франшизу вперёд в обозримом будущем», — приводит слова Басс аккаунт NBA Base в социальной сети X.

Коби Брайант погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта вместе со своей дочерью Джианной. Легендарный защитник провёл всю карьеру в «Лейкерс», выиграв с клубом пять чемпионских титулов НБА.