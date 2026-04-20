Единая лига: результаты матчей 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 20 апреля:

«Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 76:78.

Победителем регулярного чемпионата сезона-2025/2026 стал московский ЦСКА, у которого на данный момент 36 побед при трёх поражениях. Второе место в турнирное таблице обеспечил себе казанский УНИКС — 32 победы и семь поражений. Санкт-петербургский «Зенит» — третий (28 побед и 11 поражений).