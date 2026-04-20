«Стал намного сильнее». Воспитанник «Зенита» Земский — о возвращении в клуб

Форвард «Зенита» Павел Земский подвёл итог аренды в «Автодоре». Сегодня, 20 апреля, сине-бело-голубые объявили о возвращении игрока в петербургский клуб.

«Безусловно, в «Автодоре» я получил бесценный опыт. Хочу сказать большое спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие и такую возможность проявить себя. За этот период я научился многим вещам и смог прочувствовать уровень игры в Единой лиге ВТБ. Чувствую, что стал намного сильнее, готов продолжать дальше развиваться и совершенствовать свои навыки», — сказал Земский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В составе саратовской команды 21-летний Земский провёл 23 матча в Единой лиге.