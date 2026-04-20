Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Стал намного сильнее». Воспитанник «Зенита» Земский — о возвращении в клуб

Комментарии

Форвард «Зенита» Павел Земский подвёл итог аренды в «Автодоре». Сегодня, 20 апреля, сине-бело-голубые объявили о возвращении игрока в петербургский клуб.

«Безусловно, в «Автодоре» я получил бесценный опыт. Хочу сказать большое спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие и такую возможность проявить себя. За этот период я научился многим вещам и смог прочувствовать уровень игры в Единой лиге ВТБ. Чувствую, что стал намного сильнее, готов продолжать дальше развиваться и совершенствовать свои навыки», — сказал Земский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В составе саратовской команды 21-летний Земский провёл 23 матча в Единой лиге.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android