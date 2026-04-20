Воспитанник «Зенита» Земский: не мог не смотреть их игры. За поражения было неприятно

Форвард «Зенита» Павел Земский рассказал, что следил за игрой сине-бело-голубых, находясь в аренде в «Автодоре». Сегодня, 20 апреля, петербургский клуб объявил о возвращении баскетболиста.

«Конечно, всегда следил за матчами «Зенита», это мой родной клуб, не мог не смотреть их игры. Само собой, за поражения было неприятно. Очень верил в ребят, могли выиграть Winline Basket Cup, но ничего, нет побед без поражений. Сейчас будем готовиться к следующей игре и к плей-офф», — сказал Земский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В составе саратовской команды 21-летний Земский провёл 23 матча в Единой лиге ВТБ.