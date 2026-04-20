Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Воспитанник «Зенита» Земский: не мог не смотреть их игры. За поражения было неприятно

Комментарии

Форвард «Зенита» Павел Земский рассказал, что следил за игрой сине-бело-голубых, находясь в аренде в «Автодоре». Сегодня, 20 апреля, петербургский клуб объявил о возвращении баскетболиста.

«Конечно, всегда следил за матчами «Зенита», это мой родной клуб, не мог не смотреть их игры. Само собой, за поражения было неприятно. Очень верил в ребят, могли выиграть Winline Basket Cup, но ничего, нет побед без поражений. Сейчас будем готовиться к следующей игре и к плей-офф», — сказал Земский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В составе саратовской команды 21-летний Земский провёл 23 матча в Единой лиге ВТБ.

Сейчас читают:
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит? «Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android