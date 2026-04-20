Форвард «Зенита» сравнил жизнь в Саратове и Санкт-Петербурге

Форвард «Зенита» Павел Земский сравнил жизнь в Санкт-Петербурге и Саратове после аренды в «Автодоре». Сегодня, 20 апреля, сине-бело-голубые объявили о возвращении игрока в петербургский клуб.

«Санкт-Петербург и Саратов — два совершенно разных города. Петербург — это культурная столица России, большой город, большие возможности. Саратов, наоборот, маленький и скромный город. Всегда было очень тихо и спокойно, город, в котором можно побыть наедине с собой и расслабиться от шума, насладиться тишиной», — сказал Земский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В составе саратовской команды 21-летний Земский провёл 23 матча в Единой лиге ВТБ.