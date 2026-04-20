Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Козин — о матче «Самара» — «Пари НН»: все сегодня бились за каждый сантиметр площадки

Козин — о матче «Самара» — «Пари НН»: все сегодня бились за каждый сантиметр площадки
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал победу своей команды в матче с «Самарой» (78:76). Нижегородцы вырвали победу на последних секундах встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 апреля 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
76 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: Чебуркин - 17, Шейко - 16, Походяев - 12, М. Кулагин - 12, Чикарев - 7, Халдеев - 6, Кузнецов - 3, Чеваренков - 2, Косяков - 1, Пивцайкин, Базоров, Саврасов
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 25, Зоткин - 13, Лукач - 12, Якушин - 9, Ключенков - 8, Шендеров - 7, Платонов - 2, Лавренов - 2, Буринский, Хвостов, Бабурин

«Поздравляю свою команду с победой, очень рады, что удалось её одержать. У нас с «Самарой» в этом сезоне матчи проходят очень напряжённо: одну игру мы проиграли дома, три другие выиграли в концовках.

Уверенно начали игру — «+18». Я не очень люблю такую разницу в первой половине. К сожалению, у нас проблемы с ротацией: мы привезли двух ветеранов, но они травмированы и не могут играть, ещё один игрок вчера был с температурой. Поэтому во второй половине мы подсели и дали «Самаре» вернуться в игру.

Промазали два штрафных, промазали данк… Но в концовке отзащищались, довели мяч до нашего «большого», у которого было преимущество — и Илья Карпенков реализовал этот бросок. Все сегодня бились за каждый сантиметр площадки и, считаю, заслуженно одержали победу», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

