Козин — о матче «Самара» — «Пари НН»: все сегодня бились за каждый сантиметр площадки

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал победу своей команды в матче с «Самарой» (78:76). Нижегородцы вырвали победу на последних секундах встречи.

«Поздравляю свою команду с победой, очень рады, что удалось её одержать. У нас с «Самарой» в этом сезоне матчи проходят очень напряжённо: одну игру мы проиграли дома, три другие выиграли в концовках.

Уверенно начали игру — «+18». Я не очень люблю такую разницу в первой половине. К сожалению, у нас проблемы с ротацией: мы привезли двух ветеранов, но они травмированы и не могут играть, ещё один игрок вчера был с температурой. Поэтому во второй половине мы подсели и дали «Самаре» вернуться в игру.

Промазали два штрафных, промазали данк… Но в концовке отзащищались, довели мяч до нашего «большого», у которого было преимущество — и Илья Карпенков реализовал этот бросок. Все сегодня бились за каждый сантиметр площадки и, считаю, заслуженно одержали победу», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги ВТБ.