Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Тренер «Самары» Коновалов объяснил, что сыграло решающую роль в поражении от «Пари НН»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов прокомментировал поражение в матче с «Пари Нижний Новгород» (76:78).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 апреля 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
76 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: Чебуркин - 17, Шейко - 16, Походяев - 12, М. Кулагин - 12, Чикарев - 7, Халдеев - 6, Кузнецов - 3, Чеваренков - 2, Косяков - 1, Пивцайкин, Базоров, Саврасов
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 25, Зоткин - 13, Лукач - 12, Якушин - 9, Ключенков - 8, Шендеров - 7, Платонов - 2, Лавренов - 2, Буринский, Хвостов, Бабурин

«Последняя домашняя игра сезона, хотелось, конечно, порадовать болельщиков, показать свою силу и умение играть в баскетбол. Однако начало игры получилось совсем удручающим — 0:10… Хорошо вернулись, но отдать 15 подборов на своём щите — это то, что стало решающим фактором в матче. Мы переломили игру, сравняли счёт, нашли атаку, вывели Артёма Чеваренкова на хороший бросок, пусть и под давлением… Он не попал. В защите рискнули, поменялись — мяч пошёл вниз, и Илья Карпенков принёс сопернику победу.

Нашим центровым есть куда стремиться. Это не слёзы, но скажу: трое игроков вышли сегодня «на обезболе», в том числе и капитан — и я ему благодарен, что он вышел через не могу и потащил команду за собой. Я, конечно, могу всех отметить, но Мишу Кулагина отмечу особо», — приводит слова Коновалова пресс-служба организации.

