Тренер «Самары» Коновалов объяснил, что сыграло решающую роль в поражении от «Пари НН»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов прокомментировал поражение в матче с «Пари Нижний Новгород» (76:78).

«Последняя домашняя игра сезона, хотелось, конечно, порадовать болельщиков, показать свою силу и умение играть в баскетбол. Однако начало игры получилось совсем удручающим — 0:10… Хорошо вернулись, но отдать 15 подборов на своём щите — это то, что стало решающим фактором в матче. Мы переломили игру, сравняли счёт, нашли атаку, вывели Артёма Чеваренкова на хороший бросок, пусть и под давлением… Он не попал. В защите рискнули, поменялись — мяч пошёл вниз, и Илья Карпенков принёс сопернику победу.

Нашим центровым есть куда стремиться. Это не слёзы, но скажу: трое игроков вышли сегодня «на обезболе», в том числе и капитан — и я ему благодарен, что он вышел через не могу и потащил команду за собой. Я, конечно, могу всех отметить, но Мишу Кулагина отмечу особо», — приводит слова Коновалова пресс-служба организации.