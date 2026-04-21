Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма признан лучшим защитником сезона в НБА

22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признан лучшим защитником сезона-2025/2026 в НБА, сообщается на официальной странице лиги в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 лиги французский центровой принял участие в 64 матчах. В среднем за игру Вембаньяма набирал 25 очков, делал 11,5 подбора, отдавал 3,1 передачи и совершал 3,1 блок-шота.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма набрал 35 очков в своём первом матче плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:98) и превзошёл рекорд Тима Данкана по результативности в дебютной игре постсезона за клуб.

Следующая встреча между командами состоится в ночь на 22 апреля.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
