«Кливленд» победил «Торонто» и повёл со счётом 2-0 в серии плей-офф НБА

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Торонто Рэпторс».Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 115:105.

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 30 очков.

Лучшую результативность в «Торонто» показал Скотти Барнс, набрав 26 очков.

Таким образом, «Кливленд» повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч между командами состоится в ночь на 24 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».