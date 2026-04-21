Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Кливленд Кавальерс — Торонто Рэпторс, результат матча 21 апреля 2026, счет 115:105, второй матч плей-офф НБА — 2025/2026

«Кливленд» победил «Торонто» и повёл со счётом 2-0 в серии плей-офф НБА
Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Торонто Рэпторс».Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 115:105.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 105
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Харден - 28, Мобли - 25, Аллен - 10, Страс - 6, Меррилл - 5, Шрёдер - 5, Тайсон - 3, Уэйд - 3, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Торонто Рэпторс: Барнс - 26, Барретт - 22, Мюррей-Бойлс - 17, Уолтер - 14, Мамукелашвили - 12, Ингрэм - 7, Шид - 3, Лоусон - 2, Пёлтль - 2, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис, Баттл

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 30 очков.

Лучшую результативность в «Торонто» показал Скотти Барнс, набрав 26 очков.

Таким образом, «Кливленд» повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч между командами состоится в ночь на 24 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

