«Нью-Йорк» проиграл «Атланте» во втором матче серии плей-офф НБА. Счёт в серии сравнялся

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 107:106. Счёт в серии — 1-1.

В составе хозяев дабл-дабл оформил защитник Джош Харт — 15 очков, 13 подборов и шесть передач. Другой защитник команды Джейлен Брансон набрал наибольшее количество очков в составе своего клуба — 29.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Си Джей Макколлум — 32 очка, три подбора и шесть передач.

«Нью-Йорк» занял третье место в Восточной конференции в регулярном чемпионате. «Атланта» финишировала на шестом месте на Востоке.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».