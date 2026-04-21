Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс», результат матча 21 апреля 2026, счет 106:107, плей-офф НБА — 2025/2026

«Нью-Йорк» проиграл «Атланте» во втором матче серии плей-офф НБА. Счёт в серии сравнялся
Комментарии

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 107:106. Счёт в серии — 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 107
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Таунс - 18, Харт - 15, Ануноби - 14, Робинсон - 13, Бриджес - 10, Кларксон - 7, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Шамет, Диавара, Хукпорти
Атланта Хоукс: Макколлум - 32, Куминга - 19, Джонсон - 17, Оконгву - 15, Александер-Уолкер - 9, Дэниэлс - 6, Кисперт - 4, Винсент - 3, Брэдли - 2, Уоллес, Хилд, Рисашер, Ньюэлл, Гуйе

В составе хозяев дабл-дабл оформил защитник Джош Харт — 15 очков, 13 подборов и шесть передач. Другой защитник команды Джейлен Брансон набрал наибольшее количество очков в составе своего клуба — 29.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Си Джей Макколлум — 32 очка, три подбора и шесть передач.

«Нью-Йорк» занял третье место в Восточной конференции в регулярном чемпионате. «Атланта» финишировала на шестом месте на Востоке.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
