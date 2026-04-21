Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 21 апреля 2026, счет 114:119, плей-офф НБА 2025-2026

«Денвер» проиграл «Миннесоте» во втором матче плей-офф НБА, несмотря на дабл-дабл Йокича
В ночь на 21 апреля на стадионе « Болл-Арена» в Денвере завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Матч закончился со счётом 119:114 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Браун - 16, Хардуэй-младший - 16, Джонсон - 13, Гордон - 8, Браун - 7, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 24, Дивинченцо - 16, Макдэниелс - 14, Хиланд - 13, Рид - 11, Досунму - 9, Гобер - 2, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал серб Никола Йокич, оформивший дабл-дабл, — 24 очка, 15 подборов, восемь передач. Самым результативным игроком матча оказался защитник «Денвера» Джамал Мюррэй — 30 очков, семь подборов и семь передач.

У «Миннесоты» наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, оформивший дабл-дабл — 30 очков, 10 подборов и две передачи.

