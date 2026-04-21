«Денвер» проиграл «Миннесоте» во втором матче плей-офф НБА, несмотря на дабл-дабл Йокича

В ночь на 21 апреля на стадионе « Болл-Арена» в Денвере завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Матч закончился со счётом 119:114 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-1.

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал серб Никола Йокич, оформивший дабл-дабл, — 24 очка, 15 подборов, восемь передач. Самым результативным игроком матча оказался защитник «Денвера» Джамал Мюррэй — 30 очков, семь подборов и семь передач.

У «Миннесоты» наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, оформивший дабл-дабл — 30 очков, 10 подборов и две передачи.