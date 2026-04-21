Во вторник, 21 апреля, стартует стадия плей-ин Евролиги. За право пробиться в плей-офф сыграют четыре команды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Расписание плей-ин Евролиги 21 апреля:

21:00 мск. «Панатинаикос» — «Монако»;

21:45 мск. «Барселона» — «Црвена Звезда».

Победитель пары «Панатинаикос» — «Монако» получит седьмой номер посева в плей-офф. Проигравший сразится с победителем пары «Барселона» — «Црвена Звезда». Затем победитель заключительного матча плей-ин станет восьмым номером посева и выйдет на «Олимпиакос», который занял первое место в регулярном чемпионате.