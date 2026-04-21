Результаты матчей плей-офф НБА 21 апреля

В ночь с 20 на 21 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись матчи 1/8 финала плей-офф в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 21 апреля:

«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 115:105 (2-0 в серии);

«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 106:107 (1-1 в серии);

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 114:119 (1-1 в серии).

Следующий матч между «Кавальерс» и «Рэпторс» состоится 24 апреля, начало — в 3:00 мск. «Никс» и «Хоукс» сыграют 24 апреля, начало матча — в 2:00 мск, «Наггетс» и «Тимбервулвз» сыграют также 24 апреля, начало матча — в 4:30 мск.