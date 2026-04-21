Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Яннис — о сезоне и слухах об обмене: восстану как феникс из пепла

Двукратный MVP НБА, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обратился к болельщикам после завершения сезона-2025/2026 и на фоне слухов о возможном обмене.

«Год 13. Это был один из самых тяжёлых сезонов в моей карьере, но, как говорится, как феникс из пепла, я восстану. Городу Милуоки, МОЕМУ городу, спасибо за неизменную любовь и поддержку», — написал Адетокунбо в социальной сети X.

В минувшем сезоне Яннис провёл рекордно низкие для себя 36 матчей, набирая в среднем 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи при 62,4% реализации с игры. «Милуоки» завершил регулярный чемпионат с результатом 32-50, заняв 11-е место в Восточной конференции и не попав в плей-офф. По окончании сезона клуб расстался с главным тренером Доком Риверсом, проработавшим в команде два с половиной года.

Слухи об обмене Янниса сопровождали команду на протяжении всего сезона. В минувшие выходные грек назвал Майами «прекрасным городом», что подогрело спекуляции. Однако в подкасте Gogi's Garage Адетокунбо признал, что ему следовало пресечь эти разговоры раньше.

Контракт Янниса с «Милуоки» рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией игрока на $ 62,8 млн на сезон-2027/2028.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Милуоки» — всё? Как Адетокунбо довел «Бакс» до точки кипения и обмена
«Милуоки» — всё? Как Адетокунбо довел «Бакс» до точки кипения и обмена
