Вембаньяма стал первым игроком в НБА с 1983 года, единогласно признанным лучшим защитником

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма повторил уникальное достижение.

Вембаньяма стал первым игроком с сезона-1982/1983, единогласно признанным лучшим защитником по итогам регулярного чемпионата. Напомним, за француза проголосовали все 100 избирателей.

В сезоне-2025/2026 лиги Вембаньяма принял участие в 64 матчах, в среднем за игру набирая 25 очков, 11,5 подбора и 3,1 передачи.

Напомним, следующий матч «Сан-Антонио» проведёт 22 апреля и в рамках 1/8 финала встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», начало — в 3:00 мск.

