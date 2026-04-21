Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
«Они все плохие защитники». Макдэниелс — об игроках «Денвера», включая Йокича

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс после победы над «Денвер Наггетс» во втором матче серии плей-офф (119:114) жёстко высказался об оборонительных способностях соперника.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Браун - 16, Хардуэй-младший - 16, Джонсон - 13, Гордон - 8, Браун - 7, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 24, Дивинченцо - 16, Макдэниелс - 14, Хиланд - 13, Рид - 11, Досунму - 9, Гобер - 2, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк

«Атакуйте [Николу] Йокича, Джамала [Мюррэя], всех плохих защитников. Тима Хардуэя-младшего, Кэма Джонсона, Аарона Гордона — всю команду, просто идите на них», — заявил Макдэниелс в видео для обозревателя «Миннесоты» Кристофера Хайне.

На уточняющий вопрос, действительно ли он считает перечисленных игроков «Наггетс» плохими защитниками, Макдэниелс ответил утвердительно: «Да, они все плохие защитники. У них нет людей, которые могут защищать кольцо. Мы всё ещё более атлетичны, и нам просто нужно забивать, когда мы проходим».

«Миннесота» отыгралась с отставания в 19 очков и сравняла счёт в серии первого раунда плей-офф (1-1). Энтони Эдвардс, несмотря на больное колено, набрал 30 очков и сделал 10 подборов. Макдэниелс добавил 14 очков и три передачи.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
