«Они все плохие защитники». Макдэниелс — об игроках «Денвера», включая Йокича

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс после победы над «Денвер Наггетс» во втором матче серии плей-офф (119:114) жёстко высказался об оборонительных способностях соперника.

«Атакуйте [Николу] Йокича, Джамала [Мюррэя], всех плохих защитников. Тима Хардуэя-младшего, Кэма Джонсона, Аарона Гордона — всю команду, просто идите на них», — заявил Макдэниелс в видео для обозревателя «Миннесоты» Кристофера Хайне.

На уточняющий вопрос, действительно ли он считает перечисленных игроков «Наггетс» плохими защитниками, Макдэниелс ответил утвердительно: «Да, они все плохие защитники. У них нет людей, которые могут защищать кольцо. Мы всё ещё более атлетичны, и нам просто нужно забивать, когда мы проходим».

«Миннесота» отыгралась с отставания в 19 очков и сравняла счёт в серии первого раунда плей-офф (1-1). Энтони Эдвардс, несмотря на больное колено, набрал 30 очков и сделал 10 подборов. Макдэниелс добавил 14 очков и три передачи.