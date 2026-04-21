Энтони Эдвардс прокомментировал победу «Миннесоты» во втором матче серии с «Денвером»

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды во втором матче серии 1/8 финала плей-офф с «Денвер Наггетс» (119:114), состоявшемся сегодня, 21 апреля.

«Счёт 1-1, победа не гарантирована… Мы добились преимущества домашней площадки. Надеюсь, наши болельщики выведут их из равновесия, когда они приедут к нам. Мы будем готовы», — сказал Эдвардс в эфире NBC.

Напомним, третий матч «Миннесоты» и «Денвера» состоится 24 апреля, начало — в 4:30 по московскому времени.

