Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс прокомментировал победу «Миннесоты» во втором матче серии с «Денвером»

Комментарии

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды во втором матче серии 1/8 финала плей-офф с «Денвер Наггетс» (119:114), состоявшемся сегодня, 21 апреля.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Браун - 16, Хардуэй-младший - 16, Джонсон - 13, Гордон - 8, Браун - 7, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 24, Дивинченцо - 16, Макдэниелс - 14, Хиланд - 13, Рид - 11, Досунму - 9, Гобер - 2, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк

«Счёт 1-1, победа не гарантирована… Мы добились преимущества домашней площадки. Надеюсь, наши болельщики выведут их из равновесия, когда они приедут к нам. Мы будем готовы», — сказал Эдвардс в эфире NBC.

Напомним, третий матч «Миннесоты» и «Денвера» состоится 24 апреля, начало — в 4:30 по московскому времени.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android