The Athletic: «Милуоки» встретился с Тейлором Дженкинсом по поводу поста главного тренера

«Милуоки Бакс» проявляет серьёзный интерес к кандидатуре бывшего главного тренера «Мемфис Гриззлиз» Тейлора Дженкинса, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

По информации издания, владельцы клуба Уэс Иденс и Джимми Хаслам, а также генеральный менеджер Джон Хорст на прошлой неделе посетили Мемфис, где Дженкинс проживает с семьёй, чтобы обсудить вакансию и видение будущего команды.

41-летний Дженкинс возглавлял «Гриззлиз» с 2019 по 2025 год, одержав 250 побед при 214 поражениях (53,9%). При нём «Мемфис» четыре раза выходил в плей-офф за шесть сезонов, включая выход во второй раунд в сезоне-2021/2022. До работы в «Мемфисе» Дженкинс был ассистентом Майка Буденхольцера в «Милуоки» в сезоне-2018/2019, когда «Бакс» выиграли 60 матчей и дошли до финала Восточной конференции.

Контракт пока не обсуждался, сделка не заключена, но стороны планируют встретиться снова. При этом Дженкинс считается одним из самых востребованных специалистов на тренерском рынке и может рассмотреть другие варианты — например, «Орландо», если «Мэджик» расстанутся с Джамалом Мозли.

«Милуоки» ищет нового тренера после ухода Дока Риверса, при котором команда завершила сезон с результатом 32-50 и впервые с 2016 года не попала в плей-офф. Генеральный менеджер Джон Хорст ранее заявил, что клубу также предстоит решить, продолжать ли строить команду вокруг Янниса Адетокунбо или рассмотреть вариант обмена 10-кратного участника Матча всех звёзд.