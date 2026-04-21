Эдвардс — о карьере в НБА: хочу, чтобы люди запомнили — меня нельзя было остановить

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс высказался о том, как хотел бы запомниться болельщикам после завершения карьеры.

«Как бы мне хотелось, чтобы меня запомнили? Его нельзя было остановить. Всё просто. Его нельзя было остановить, и он показывал, как нужно побеждать», — приводит слова Эдвардса NBA Courtside.

Напомним, третий матч серии 1/8 финала плеф-офф «Миннесоты» и «Денвера» состоится 24 апреля, начало — в 4:30 по московскому времени. В настоящий момент счёт в серии 1-1.

