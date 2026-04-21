Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Педро Мартинес признан тренером года в Евролиге сезона-2025/2026

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес стал обладателем награды имени Александра Гомельского, вручаемой лучшему тренеру сезона Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

Под руководством испанского специалиста «Валенсия» в первом же сезоне после возвращения в Евролигу одержала 25 побед при 13 поражениях и заняла второе место в регулярном чемпионате. В плей-офф команда сыграет с победителем пары плей-ин А, в которой встретятся «Панатинаикос» и «Монако».

Мартинес стал первым тренером в истории, кому удалось завоевать награду лучшему тренеру как в Евролиге, так и в Еврокубке.

Стадия плей-ин стартует 21 апреля. Победитель пары «Панатинаикос» — «Монако» получит седьмой номер посева и выйдет на «Валенсию». Проигравший сразится с победителем пары «Барселона» — «Црвена Звезда», а триумфатор этого матча станет восьмым номером посева и встретится с «Олимпиакосом», занявшим первое место в регулярном чемпионате.

