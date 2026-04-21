Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Американский игрок «Лейкерс» заявил, что получил словенский паспорт

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Джексон Хэйс сообщил, что получил паспорт Словении, что даёт ему право представлять её национальную команду вместе со звёздным одноклубником Лукой Дончичем.

«Лука постоянно называет меня своим словенским братом. Получил ли я паспорт? Да, всё прошло хорошо. Язык? Не знаю ни слова. Хотя… На самом деле я знаю несколько слов, но не могу сказать их (улыбается)», — сказал Хэйс на пресс-конференции.

Джексону Хэйсу 25 лет. В 2019 году американец был выбран под восьмым номером драфта «Атлантой Хоукс», после чего права на него были переданы «Нью-Орлеан Пеликанс». С 2023 года представляет «Лейкерс».

Сейчас читают:
Басс: Брайант был бы рад переходу Дончича в «Лейкерс»
