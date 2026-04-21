Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Редик — о состоянии Дончича: послал меня, когда попросил принести воды Кеннарду

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик с юмором рассказал о самочувствии Луки Дончича, восстанавливающегося после травмы подколенного сухожилия.

«Теперь я вижу всё яснее. Сегодня он сказал мне, что всё в порядке, так что я послал его принести воды [Люку] Кеннарду — он наша настоящая звезда. А Лука потом послал меня к чёрту (смеётся)», — заявил Редик на пресс-подходе.

Дончич, выбывший из строя в ночь на 3 апреля из-за растяжения подколенного сухожилия второй степени, в понедельник принял участие в бесконтактных тренировках. Словенец работал над подборами, передачами и бросковыми упражнениями под контролем медицинского штаба. Участие Дончича во втором матче серии с «Хьюстон Рокетс» исключено, но его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Смарт - 25, Кеннард - 23, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 23, Шенгюн - 20, Смит II - 18, Томпсон - 16, Исон - 10, Окоги - 7, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Шеппард, Капела, Грин
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
