Редик — о состоянии Дончича: послал меня, когда попросил принести воды Кеннарду

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик с юмором рассказал о самочувствии Луки Дончича, восстанавливающегося после травмы подколенного сухожилия.

«Теперь я вижу всё яснее. Сегодня он сказал мне, что всё в порядке, так что я послал его принести воды [Люку] Кеннарду — он наша настоящая звезда. А Лука потом послал меня к чёрту (смеётся)», — заявил Редик на пресс-подходе.

Дончич, выбывший из строя в ночь на 3 апреля из-за растяжения подколенного сухожилия второй степени, в понедельник принял участие в бесконтактных тренировках. Словенец работал над подборами, передачами и бросковыми упражнениями под контролем медицинского штаба. Участие Дончича во втором матче серии с «Хьюстон Рокетс» исключено, но его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.