«Локомотив» выпустил официальное заявление на решение НЦСА по скандалу с Елатонцевым

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» прокомментировал решение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) по спору с российским центровым Кириллом Елатонцевым, скандально оставившим команду ради выступления в NCAA.

«Наш клуб выражает глубокое разочарование решением Национального Центра Спортивного Арбитража (НЦСА) по делу, касающемуся контрактных отношений с игроком Кириллом Елатонцевым.

Наша система долгие годы целенаправленно работает над подготовкой спортсменов для сборных команд России, и мы видим в этом решении НЦСА потенциальный риск для стабильности и предсказуемости договорных отношений в профессиональном спорте.

Хотелось бы, чтобы подобные решения способствовали укреплению доверия и ответственности сторон, а не создавали возможности для лёгкого ухода от взятых на себя контрактных обязательств.

Своим вердиктом НЦСА лишь поддержал этот опасный для всего российского баскетбола прецедент. По сути, легализована модель поведения, при которой игрок, связанный действующим многолетним профессиональным контрактом и получивший всю необходимую подготовку за счёт клуба, может в одностороннем порядке разорвать соглашение, в разгар сезона покинуть расположение команды и уехать выступать в иностранную лигу (NCAA, США) без каких-либо санкций или компенсационных выплат. А далее получает возможность перейти в другой клуб за чисто символическую компенсацию. Эта сумма намного меньше, чем «Локомотив-Кубань» вложил в развитие игрока, и максимально занижена относительно его реальной трансферной стоимости.

Кроме этого, данное решение ставит все российские профессиональные баскетбольные клубы, инвестирующие в детско-юношеский спорт, в крайне уязвимую и юридически незащищённую позицию. Если решение НЦСА станет новой «нормой правоприменения», это приведёт к негативным последствиям для всего отечественного баскетбола.

Мы не исключаем и то, что произошедшее с Кириллом Елатонцевым — это не спонтанный шаг игрока, а тщательно спланированный план, осуществлённый в чьих-то узкокорыстных интересах. Уверены, что дальнейшее развитие событий прольёт свет на то, кто на самом деле стоит за этим спектаклем. «Локомотив-Кубань» же всегда стремился к честной конкуренции и развитию молодых талантов, предоставляя им лучшие условия для роста и становления», — говорится в заявлении «Локомотива».