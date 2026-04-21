Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

УНИКС объявил о возвращении Михаила Кулагина

Баскетбольный клуб УНИКС официально объявил о возвращении в расположение команды защитника Михаила Кулагина.

Соглашение рассчитало до окончания сезона-2025/2026. Отметим, что Кулагин уже выступал за УНИКС в сезоне-2022/2023, в составе которого становился чемпионом Единой лиги.

Михаилу Кулагину 31 год. Уроженец Москвы дебютировал как профессионал в 2012 году за «Триумф». Впоследствии представлял ЦСКА, «Енисей», «Нижний Новгород», УНИКС и «Самару». Трижды становился участником Матча всех звёзд Единой лиги.

В нынешнем сезоне его средняя результативность составляет 14,1 очка, 3,9 результативные передачи и 2,7 подбора.

