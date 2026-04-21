Надир Хифи установил рекорд Евролиги по очкам за регулярный сезон

23-летний защитник «Парижа» Надир Хифи стал самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов Евролиги, сообщает пресс-служба клуба.

Французский баскетболист набрал 699 очков в 37 матчах сезона-2025/2026, который стал первым в истории турнира с участием 20 команд и увеличенным количеством игр. В среднем Хифи набирал 18,9 очка, делал 2,3 подбора и 3,8 передачи.

В прошлом сезоне отметку в 690 очков преодолевали Кендрик Нанн и Карсен Эдвардс — оба завершили регулярку с 696 очками. Нанн провёл 33 матча, Эдвардс — 34.

«Париж» завершил сезон на 16-м месте с результатом 15-23 и не попал в плей-офф.