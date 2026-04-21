Игорь Вольхин высказался о возвращении в «Зенит» из «Автодора»

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин высказался о возвращении в петербургский клуб после аренды в саратовском «Автодоре» перед окончанием регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

— Как оцените период в «Автодоре»?

— Период в «Автодоре» для меня был очень полезным и нужным не только с профессиональной точки зрения, но и с ментальной. Я получил опыт, пытался раскрыть свои сильные стороны и поработать над слабыми. Хочется сказать спасибо каждому человеку в «Автодоре», в частности тренерскому штабу и руководству за тот уровень доверия и терпения, который мне дали. Всегда стараюсь всё делать на максимум, выкладываться на все 110%, поэтому что-то получалось, а что-то, возможно, и нет — но для меня скорее это было даже важнее, так как только в ошибках и есть рост. Отдельно не могу не сказать спасибо болельщикам за то, как поддерживали команду в трудных ситуациях и отдельно, как они тепло приняли меня и мою семью, это очень ценно!

Конечно, эмоций от возвращения в «Зенит» много. Для меня это очень значимо, потому что я шестой год связан с этим клубом, для меня «Зенит», Санкт-Петербург в целом, стали домом, а домой возвращаться всегда приятно! — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.