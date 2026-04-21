Форвард «Зенита»: каждый человек в клубе хочет вернуть чемпионство в Санкт-Петербург

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин рассказал, удавалось ли ему следить за командой в период своей аренды в «Автодоре», отметив, что не пропустил ни одной игры.

— Удавалось ли следить за «Зенитом»? Как реагировали на игру и результаты команды?

— За играми «Зенита» не переставал следить. Мы с женой и сыном всегда устраивали домашние просмотры, не пропустили ни одной игры. Был рад за все выигрыши, ребята этого достойны, но когда проигрывали, конечно, был расстроен, потому что знаю, какую работу проделывает каждый человек в этом клубе, чтобы достичь результатов.

Ожидания от плей-офф? Уверен, каждый человек в клубе хочет вернуть кубок в Санкт-Петербург и сделает всё возможное. Поэтому путь только один — к чемпионству! — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.