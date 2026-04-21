Виктор Вембаньяма прокомментировал то, что его признали лучшим защитником сезона в НБА

22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, прокомментировал то, что его признали лучшим защитником сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Возможно, самым сложным было дойти до 65-й игры. Но я очень и очень рад получить эту награду и по-настоящему горжусь тем, что стал первым, за кого проголосовали единогласно», — приводит слова Вембаньямы портал ESPN.

В сезоне-2025/2026 лиги французский центровой принял участие в 64 матчах. В среднем за игру Вембаньяма набирал 25 очков, делал 11,5 подбора, отдавал 3,1 передачи и совершал 3,1 блок-шота.