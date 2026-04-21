Дуэйн Уэйд назвал баскетболиста с самой недооценённой карьерой в НБА

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд комплиментарно отозвался о звёздном разыгрывающем и MVP лиги Расселле Уэстбруке.

«У Расселла одна из самых недооценённых карьер, которые мы когда-либо видели. Время от времени появляются игроки, чьи карьеры по разным причинам недооценивают. Но если говорить о нём — это одна из величайших карьер в истории, потому что она уникальна, ни у кого нет такой.

Ни у кого нет карьеры, как у Расселла Уэстбрука, никто не играет в баскетбол так, как Расселл Уэстбрук. Он один в своём роде. Просто феноменально видеть его. Спустя столько сезонов он всё ещё атлетичен, всё ещё играет в ту же игру, что и когда мы впервые познакомились с ним.

За этим просто невероятно наблюдать. Он один из самых атлетичных людей, которых когда-либо видели. Так что это действительно круто. Поздравляю Расселла с этим», — сказал Дуэйн на своём YouTube-канале.