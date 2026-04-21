Билли Донован объяснил своё решение уйти с поста главного тренера «Чикаго Буллз»

60-летний Билли Донован прокомментировал уход с поста главного тренера команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз».

«После серии вдумчивых и обстоятельных обсуждений с владельцами клуба о будущем организации я принял решение уйти с поста главного тренера «Чикаго Буллз», чтобы дать возможность новому тренеру сформировать тренерский штаб по своему усмотрению. Считаю, что в интересах «Чикаго» дать новому тренеру возможность сформировать тренерский штаб так, как он считает нужным. Я навсегда останусь благодарен этому клубу и этой организации.

Спасибо Джерри и Майклу за предоставленную мне возможность и, что ещё важнее, за сложившиеся отношения. Мне очень повезло работать с такими замечательными владельцами. Я многим обязан своим игрокам и сотрудникам за последние шесть лет. Вы все работали бок о бок со мной, день за днём, чтобы развивать клуб. И огромное спасибо болельщикам: ваша энергия, страсть и неизменная поддержка обеспечили клубу преимущество домашней площадки», — приводит слова Донована пресс-служба клуба.

Билли выступал на позиции разыгрывающего защитника в ХХ веке за такие клубы, как «Вайоминг Уайлдкэтс» в 1987-м, «Нью-Йорк Никс» с 1987 по 1988 год, а также «Рэпид-Сити Триллерс» с 1988-го по 1989-й. С 1989-го Донован стал ассистентом тренера в «Кентукки Уайлдкэтс», а с 1994-го дебютировал в роли главного тренера в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в коллективе «Маршалл Тандеринг Херд». В 2006-м и 2007-м стал чемпионом NCAA.

С 2015-го пришёл в НБА, где возглавил «Оклахома-Сити Тандер». С 2020-го перешёл в «Чикаго».