Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Билли Донован объяснил своё решение уйти с поста главного тренера «Чикаго Буллз»

Билли Донован объяснил своё решение уйти с поста главного тренера «Чикаго Буллз»
Комментарии

60-летний Билли Донован прокомментировал уход с поста главного тренера команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз».

«После серии вдумчивых и обстоятельных обсуждений с владельцами клуба о будущем организации я принял решение уйти с поста главного тренера «Чикаго Буллз», чтобы дать возможность новому тренеру сформировать тренерский штаб по своему усмотрению. Считаю, что в интересах «Чикаго» дать новому тренеру возможность сформировать тренерский штаб так, как он считает нужным. Я навсегда останусь благодарен этому клубу и этой организации.

Спасибо Джерри и Майклу за предоставленную мне возможность и, что ещё важнее, за сложившиеся отношения. Мне очень повезло работать с такими замечательными владельцами. Я многим обязан своим игрокам и сотрудникам за последние шесть лет. Вы все работали бок о бок со мной, день за днём, чтобы развивать клуб. И огромное спасибо болельщикам: ваша энергия, страсть и неизменная поддержка обеспечили клубу преимущество домашней площадки», — приводит слова Донована пресс-служба клуба.

Билли выступал на позиции разыгрывающего защитника в ХХ веке за такие клубы, как «Вайоминг Уайлдкэтс» в 1987-м, «Нью-Йорк Никс» с 1987 по 1988 год, а также «Рэпид-Сити Триллерс» с 1988-го по 1989-й. С 1989-го Донован стал ассистентом тренера в «Кентукки Уайлдкэтс», а с 1994-го дебютировал в роли главного тренера в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в коллективе «Маршалл Тандеринг Херд». В 2006-м и 2007-м стал чемпионом NCAA.

С 2015-го пришёл в НБА, где возглавил «Оклахома-Сити Тандер». С 2020-го перешёл в «Чикаго».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Хватит гуглить мои достижения. Док Риверс ушёл на пенсию, оставив своё проклятие в НБА
Хватит гуглить мои достижения. Док Риверс ушёл на пенсию, оставив своё проклятие в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android