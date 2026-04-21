Единая лига показала лучшие моменты игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила 10 лучших моментов с прошедших матчей игровой недели с 13 по 19 апреля.

В подборку вошли следующие эффектные яркие эпизоды: данки Данило Тасича, Никиты Курбанова, Мэтта Коулмэна, Винса Хантера, Доминика Артиса; два данка Октавиуса Эллиса, один из которых с яркой передачи Тимофея Герасимова; передача Алексея Шведа на Дмитрия Кулагина; передача Дмитрия Чебуркина на данк Дмитрия Халдеева; трёхочковый Александра Платунова; блок-шот Андре Роберсона.

Победителем регулярного чемпионата, который завершится 22 апреля, стал ЦСКА.