Главная Баскетбол Новости

Стив Керр покинет «Голден Стэйт» после сезона-2025/2026 — NBC Sports

Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр уйдёт со своей должности в калифорнийском коллективе, о чём сообщили в NBC Sports.

«Ожидается, что главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр не вернётся на пост главного тренера «воинов» в следующем сезоне, если обстоятельства не изменятся в последнюю минуту.

В кругах лиги бытует мнение, что никакие деньги не убедят Керра остаться на посту главного тренера, что для изменения мнения, помимо прочего, потребуется, чтобы Керр заново поверил в свою роль, поскольку франшиза должна двигаться вперёд», — говорится в статье.

