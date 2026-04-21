Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Гомельский ответил, кто должен стать MVP НБА в сезоне-2025/2026

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский выразил уверенность в том, что звание самого ценного игрока (MVP) по итогам регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) должно быть присуждено 27-летнему чемпиону НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадцу Шею Гилджес-Александеру, выступающему на позиции разыгрывающего защитника.

«Гилджес-Александер демонстрирует поразительную стабильность и высочайшие лидерские качества на протяжении всего сезона. Я бы голосовал за него», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в регулярном чемпионате Шей принял участие в 68 матчах. В среднем за игру канадский атлет набирал 31,1 очка и делал 4,3 подбора.

Сейчас читают:
Шей Гилджес-Александер объяснил, как зарабатывает фолы на себе
