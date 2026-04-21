Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Президент УНИКСа объяснил решение подписать контракт с Михаилом Кулагиным

Президент УНИКСа объяснил решение подписать контракт с Михаилом Кулагиным
Президент казанского клуба УНИКС Евгений Богачёв прокомментировал подписание контракта с защитником Михаилом Кулагиным.

«Это интересно, что братья Кулагины вновь вдвоём сыграют. Как вы помните, раньше они вместе выступали за ЦСКА. С Дмитрием по поводу приглашения Михаила советовались. Он сказал, что команде будет только лучше, если Миша придёт. То есть укрепим наши ряды.

Когда мы играли с «Самарой», Михаил в матче с нами проявил себя хорошим снайпером, немало забил. К тому же у нас есть небольшие проблемы с первыми-вторыми номерами, травмы игроки залечивают, вопрос в том, насколько быстро успеют войти в строй. Поэтому решили пригласить Михаила.

Надо делать упор на российские кадры: с иностранными игроками в этом сезоне не особо везёт, так как травм немало», — приводит слова Богачёва портал «Матч ТВ».

Михаилу Кулагину 31 год. Уроженец Москвы дебютировал как профессионал в 2012 году за «Триумф». Впоследствии представлял ЦСКА, «Енисей», «Нижний Новгород», УНИКС и «Самару». Трижды становился участником Матча всех звёзд Единой лиги.

