Макгреди сравнил уровень защиты Вембаньямы с Гарнеттом

46-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Трэйси Макгрэди, выступавший в НБА за шесть разных клубов, высказался о 22-летнем французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«У него, возможно, лучшие оборонительные навыки, которые я когда-либо мог видеть, просто его база. Он невероятен. Никогда не видели ничего подобного. Это как, знаешь, когда Кей-Джи [Кевин Гарнетт] опекает тебя, но этот парень на три-четыре дюйма выше. А я хорошо помню Кевина, 211 см, двигается как я и [Аллен] Айверсон на площадке.

Гарнетт был способен перекрыть тебе кислород, а затем ещё и не дать восстановиться. Его скорость возвращения на позицию, он знал, как использовать свой размах рук. Так что давал тебе пространство, если пытаешься подняться для броска, он тут как тут. Думаешь, ты создал это пространство? Или всё же это он дал тебе его, чтобы ты почувствовал себя комфортно для броска? Он уже оценил тебя и знает: если ты возьмёшься исполнять этот бросок, он точно его накроет.

Но мне пришлось дотошно изучать видео, чтобы понять, как мне выполнять бросок, когда он защищался против меня», — сказал Макгрэди на YouTube-канале Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady.