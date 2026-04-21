Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эй Смит: в истории спорта не было никого, кто был бы хорош так долго, как Леброн Джеймс

Комментарии

Известный американский эксперт и аналитик Стивен Эй Смит с восхищением высказался в адрес 41-летнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда.

«Был ли в истории спорта спортсмен, который был бы так хорош на протяжении столь долгого времени? Я не знаю, кто. Может быть, кто-то назовёт [боксёра] Шугара Рэя Робинсона. Может быть, кто-то назовёт кого-то ещё. Не знаю ни одного спортсмена, который был бы так хорош на протяжении столь долгого времени. Майкл Джордан по-прежнему остаётся моим кумиром — в своём прайме всегда выберу его против Леброна в его пиковой форме.

Но это не значит, что Леброн не великолепен и не вписан в историю баскетбола. Если говорить о спорте в целом, это очень простой вопрос. В 41 год, на 23-м году карьеры, был ли кто-то так хорош на протяжении столь долгого времени? Ответ — нет», — приводит слова Эй Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android