Эй Смит: в истории спорта не было никого, кто был бы хорош так долго, как Леброн Джеймс

Известный американский эксперт и аналитик Стивен Эй Смит с восхищением высказался в адрес 41-летнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда.

«Был ли в истории спорта спортсмен, который был бы так хорош на протяжении столь долгого времени? Я не знаю, кто. Может быть, кто-то назовёт [боксёра] Шугара Рэя Робинсона. Может быть, кто-то назовёт кого-то ещё. Не знаю ни одного спортсмена, который был бы так хорош на протяжении столь долгого времени. Майкл Джордан по-прежнему остаётся моим кумиром — в своём прайме всегда выберу его против Леброна в его пиковой форме.

Но это не значит, что Леброн не великолепен и не вписан в историю баскетбола. Если говорить о спорте в целом, это очень простой вопрос. В 41 год, на 23-м году карьеры, был ли кто-то так хорош на протяжении столь долгого времени? Ответ — нет», — приводит слова Эй Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.