Дрэймонд Грин рассказал детали конфликта с Букером в матче плей-ин, где их обоих удалили

Форвард команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о конфликте с защитником «Финикс Санз» Девином Букером в матче плей-ин (96:111), после которого их обоих удалили.

«Давайте поговорим о концовке того матча, где меня и Девина Букера удалили. Девин Букер сказал Скотту Фостеру, что я ударил его кулаком в живот, что было ложью. Никто не пытался бить кулаком. Совершенно очевидно, что я просто хотел сфолить. Потом стоял на боковой линии. Бук бросал штрафной. И я сказал: «Йо, Бук, я ударил тебя». И просто стоял и повторял: «Ударил тебя». И в конце концов он стал немного раздражительным и начал отпускать комментарии в мой адрес. Так что ответил ему тем же. Он подумал, что назвал его каким-то определённым словом, хотя не называл его так.

Я так называл Диллона Брукса и Джейлена Грина. Меня по-настоящему разозлило то, что нас удалили. Мы не ругались друг с другом или что-то в этом роде. Просто перебрасывались словами. Как вы можете видеть по другим шоу, не очень хорошо реагирую на слово «заткнись». Никакой технический фол не заставит меня замолчать. Посчитал, что он просто перегнул палку. Диллон Брукс сказал мне: «Ты пожмёшь мне руку после игры, да?» Я ответил: «Абсолютно. Я пожму тебе руку, потому что я не ты. Я не тот парень, который проигрывает и убегает в раздевалку, потому что парни, которые проигрывают и убегают в раздевалку, никогда не выигрывают».

У меня не было возможности сказать им это в лицо, как я хотел. Вот так. Поздравляю этих ребят. Я участвовал в очень важной игре. Это было огромное событие. Большой знаменательный момент в их карьере. Тем не менее Бук позвонил мне после игры. Мы всё обсудили и пошли дальше», — сказал Грин на своём YouTube-канале.