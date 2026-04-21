Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Панатинаикос — Монако, результат матча плей-ин 21 апреля 2026, счёт 87:79, Евролига — 2025/2026

«Панатинаикос» обыграл «Монако» в плей-ин Евролиги, обеспечив себе место в плей-офф
Во вторник, 21 апреля, на стадионе «Олимпик Индур Холл» в Афинах состоялся матч стадии плей-ин Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Панатинаикос» принимал «Монако». Греческие баскетболисты со счётом 87:79 (23:14, 26:20, 17:23, 21:22) обыграли монегасков.

Евролига . Плей-ин
21 апреля 2026, вторник. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 79
Монако
Монако, Монако
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Эрнангомес, Митоглу
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Бегарен, Стразель, Джеймс

«Панатинаикос» вышел в плей-офф, где в первом раунде встретится с «Валенсией». «Монако» будет ждать победителя пары «Барселона» — «Црвена Звезда».

Лучшим игроком в составе «Панатинаикоса» стал американский разыгрывающий Тимоти Шортс, в активе которого 21 очко, три подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+24».

Самым эффективным игроком матча стал бывший защитник ЦСКА Майк Джеймс, представляющий «Монако», на его счету 25 очков, пять подборов, семь передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+27».

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Разворот на Восток: станет ли Китай альтернативой Евролиге для российского баскетбола?
