Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Лейкерс» не ждут возвращения Дончича в серии с «Хьюстоном» — Чарания

Комментарии

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания высказался о состоянии здоровья двух защитников «Лос-Анджелес Лейкерс» — Луки Дончича и Остина Ривза.

— Мы видели видео, где Лука был на паркете во время вчерашней тренировки. Шэмс, что ещё ты можешь рассказать нам, как проходит его восстановление?
— Малика, в стане «Лейкерс» есть мнение, что Остин Ривз на самом деле находится на более продвинутой стадии восстановления, чем Лука Дончич. Мне сказали, что Остин Ривз уже начал работать на площадке один на один. Следующий шаг для него — продолжить проходить этапы: игра «три на три», «пять на пять». Напомню, в начале апреля ему давали срок от четырёх до шести недель, так что теоретически это возвращает его в игру в конце этой серии или, возможно, в начале следующей.

В «Лейкерс» не ожидают, что Лука Дончич вернётся в этой серии. Он выбыл на неопределённый срок, но Остин Ривз прогрессирует на площадке.

— Хорошо. Тогда будем сохранять небольшую надежду, что одного из этих двоих они всё же вернут
— Точно. Но Остин Ривз определённо прогрессирует на площадке, — сказал Чарания в эфире NBA Today на ESPN.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android