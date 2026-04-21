В «Лейкерс» не ждут возвращения Дончича в серии с «Хьюстоном» — Чарания

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания высказался о состоянии здоровья двух защитников «Лос-Анджелес Лейкерс» — Луки Дончича и Остина Ривза.

— Мы видели видео, где Лука был на паркете во время вчерашней тренировки. Шэмс, что ещё ты можешь рассказать нам, как проходит его восстановление?

— Малика, в стане «Лейкерс» есть мнение, что Остин Ривз на самом деле находится на более продвинутой стадии восстановления, чем Лука Дончич. Мне сказали, что Остин Ривз уже начал работать на площадке один на один. Следующий шаг для него — продолжить проходить этапы: игра «три на три», «пять на пять». Напомню, в начале апреля ему давали срок от четырёх до шести недель, так что теоретически это возвращает его в игру в конце этой серии или, возможно, в начале следующей.

В «Лейкерс» не ожидают, что Лука Дончич вернётся в этой серии. Он выбыл на неопределённый срок, но Остин Ривз прогрессирует на площадке.

— Хорошо. Тогда будем сохранять небольшую надежду, что одного из этих двоих они всё же вернут

— Точно. Но Остин Ривз определённо прогрессирует на площадке, — сказал Чарания в эфире NBA Today на ESPN.