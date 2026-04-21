22 очка Уилла Клайберна помогли «Барселоне» победить «Црвену Звезду» в матче плей-ин

Во вторник, 21 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся матч в рамках плей-ин между клубом из Испании «Барселоной» и сербской командой «Црвена Звезда». Коллектив из Испании одержал победу со счётом 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21). Таким образом, сербская команда вылетает из турнира и заканчивает сезон, а «Барселона» проведёт следующий матч с «Монако».

Самым результативным игроком в составе «Барселоны» стал 35-летний американский форвард Уилл Клайберн. Ему удалось набрать 22 очка, сделать семь подборов, отдать три передачи и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе сербской команды стал 31-летний американский разыгрывающий защитник Коди Миллер-Макинтайр. Он набрал 19 очков, сделал два подбора и три передачи.