Евролига: результаты матчей плей-ин 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть два матча стадии плей-ин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Евролига. Плей-ин. Результаты на 21 апреля:

«Панатинаикос» — «Монако» — 87:79;

«Барселона» — «Црвена Звезда» — 80:72.

Сербский коллектив «Црвена Звезда» закончил своё выступление в нынешнем сезоне, покинув стадию плей-ин. «Панатинаикос» обеспечил себе место в плей-офф, где в первом раунде встретится с испанской «Валенсией», занявшей второе место по итогам регулярного чемпионата. «Монако» и «Барселона» разыграют последнюю путёвку в плей-офф 24 апреля. Победитель выйдет на «Олимпиакос», победивший в регулярке.